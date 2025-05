Calciomercato Milan domani incontro con l’entourage di Leao | il punto

Domani il calciomercato del Milan potrebbe riservare importanti novità, con un incontro in agenda tra il club e l’entourage di Rafael Leao. La possibile cessione del talento portoghese rimane uno dei temi più caldi di questa sessione estiva di mercato.

Rafael Leao via dal Milan in questo calciomercato estivo? Se ne parlerà nell'incontro in agenda tra il club e chi gestisce il portoghese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it