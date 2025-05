Calciomercato Juve caccia aperta al nuovo centravanti | restano questi tre nomi nella lista dei dirigenti bianconeri Le novità

La Juventus accelera sul calciomercato alla ricerca di un nuovo centravanti, con tre nomi ancora in lizza per rinforzare l'attacco bianconero. Le ultime novità e le possibili mosse dei dirigenti JuventusNews24 svelano le priorità di una campagna acquisti cruciale per il futuro.

Tra le priorità assolute del calciomercato Juve per la prossima sessione estiva ormai alle porte è l'acquisto di almeno un nuovo attaccante che possa prendere il posto di Dusan Vlahovic. Stando a quanto riportato questa mattina da Tuttosport in casa bianconera sarebbe vero testa a testa tra Retegui dell' Atalanta e Hojlund del Manchester United. Sullo sfondo occhio sempre all'opzione David, con il quale sono previsti nuovi contatti.

