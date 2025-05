Calciomercato Juve asse azzurro | ecco i tre obiettivi italiani per la prossima stagione Un nome per reparto

Scopri le ultime novità sul calciomercato della Juventus e i tre obiettivi italiani chiave per la prossima stagione, con un focus particolare sull'asse Juve-Azzurri. La dirigenza bianconera punta a rinforzare diversi reparti con nomi di spicco come Sandro Tonali, seguendo le strategie di mercato suggerite in analisi recenti. Restate aggiornati sulle possibili sorprese in vista dell'estate!

Calciomercato Juve, i tre obiettivi italiani per l’estate: novità in vista della prossima stagione. Focus de La Stampa sul calciomercato Juve in entrata. Come riportato dal quotidiano, la dirigenza bianconera pensa anche a tre obiettivi italiani. Il primo è Sandro Tonali per il centrocampo, uno dei primi obiettivi in entrata dell’estate. Per la difesa piace Diego Coppola, rivelazione dell’Hellas Verona, mentre il nome caldo per l’attacco sarà Mateo Retegui: i bianconeri sono alla ricerca di un nuovo bomber e pensano anche al capocannoniere dell’ultima Serie A. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, asse azzurro: ecco i tre obiettivi italiani per la prossima stagione. Un nome per reparto

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta - Il calciomercato si infiamma con il Napoli, Milan e Juve pronti a sfidarsi per rinforzare le proprie rose.

