Calciomercato Inter si programma anche il colpo in attacco! Può arrivare per il Mondiale per Club?

L'Inter sta preparando il prossimo colpo di calciomercato: possibile arrivo in attacco in vista del Mondiale per Club. Secondo la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri sono già al lavoro per rinforzare la rosa e puntare a un attaccante in vista delle competizioni internazionali.

Cosi l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sui prossimi piani per il calciomercato Inter: LE PAROLE- « L'Inter va veloce e non è detto che la corsa si fermi qui. Perché a Luis Henrique e Petar Sucic, rinforzi che Inzaghi potrà schierare al Mondiale per club che scatterà negli Usa a giugno, potrebbe aggiungersi un terzo colpo in attacco. Dopo la finale di Champions, infatti, il reparto si alleggerirà con gli addii di Arnautovic e Correa, entrambi in scadenza di contratto a giugno, e a disposizione del tecnico per il torneo della Fifa rimarrebbero solo Lautaro, Thuram e Taremi.

