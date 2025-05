Calciomercato Inter sfuma definitivamente il colpo Tah! Il difensore è un giocatore del Bayern Monaco Il comunicato UFFICIALE

L'Inter ufficializza il fallimento del trasferimento di Jonathan Tah: il difensore tedesco ha scelto di restare al Bayern Monaco, firmando un contratto fino al 2029. Un importante colpo di scena nel calciomercato neroazzurro.

Calciomercato Inter, sfuma definitivamente il colpo Tah! Il difensore è UFFICIALMENTE un giocatore del Bayern Monaco. Il comunicato. Sfumato definitivamente l’obiettivo Jonathan Tah per il calciomercato Inter. Il difensore tedesco ha scelto il Bayern Monaco, legandosi a parametro zero con un contratto fino al 2029. Ecco il comunicato ufficiale dei bavaresi. IL COMUNICATO – « FC Bayern ha completato l’ingaggio di Jonathan Tah. L’internazionale tedesco, 29 anni, si trasferisce a Monaco di Baviera su trasferimento gratuito dal Bayer Leverkusen e ha ottenuto un contratto fino al 30 giugno 2029. Il difensore centrale indosserà la maglia numero 4 per i campioni tedeschi » LE PRIME PAROLE DI TAH- «Sono molto felice di essere al Bayern. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, sfuma definitivamente il colpo Tah! Il difensore è un giocatore del Bayern Monaco. Il comunicato UFFICIALE

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski. 🔗continua a leggere

Le notizie più recenti da fonti esterne

Calciomercato Inter, si chiude per Luis Henrique?; GdS - Inter, sfuma Nico Paz: il Real Madrid accelera. L'intenzione è avere l'argentino al Mondiale per Club; Calciomercato Inter, si chiude per Luis Henrique?; Ultimissime Calciomercato Inter | Trattative | Ultim'ora. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Calciomercato Inter: Ledesma sfuma definitivamente - Sfuma il passaggio di Cristian Ledesma dalla Lazio all’Inter. Il procuratore D’Ippolito: «Con l’Inter è saltato tutto completamente – ha detto a lalaziosiamonoi.it – Il presidente ... 🔗Si legge su blitzquotidiano.it

Calciomercato Inter, salta tutto: l’affare è ufficialmente sfumato! - Brutte notizie in casa Inter sul fronte calciomercato. L’obiettivo seguito dalla dirigenza non si trasferirà in nerazzurro: la trattativa si è definitivamente arenata. Dopo anni e anni di limitazioni ... 🔗Lo riporta spaziointer.it

Calciomercato Inter News/ Sfuma Bah, Vukoje colpo in prospettiva con Grealish per l’estate (21 gennaio 2025) - Il calciomercato Inter in questa sessione invernale sembra essere destinato a non portare operazioni in entrata per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi sia per i nuovi paletti ... 🔗Scrive ilsussidiario.net

Inter-Bayern in una canzone ????