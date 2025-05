Calciomercato Inter ritorno di fiamma per Albert Gudmundsson?

Il calciomercato dell'Inter per la stagione 2024/25 si infiamma con il possibile ritorno di Albert Gudmundsson, uno degli obiettivi principali sfumati quest'estate. L'attaccante islandese, noto per il suo talento e il suo percorso con il Genoa, potrebbe rappresentare il colpo a sorpresa per rinforzare l'attacco nerazzurro nella prossima stagione.

Uno dei maggiori obiettivi (sfumati) del calciomercativo estivo dell’ Inter nella stagione 202425 è stato – senza ombra di dubbio – Albert Gudmundsson. L’attaccante islandese si era fatto conoscere al grande pubblico italiano con la maglia del Genoa nel biennio 2022-2024, propiziando (prima) il ritorno del Grifone in Serie A. Affermandosi L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per Albert Gudmundsson?

Su questo argomento da altre fonti

Inter, è Leoni il rinforzo per la difesa. Centrocampo? C’è un nome nuovo oltre a Ricci; Tutti pazzi per Allegri: Napoli, Milan e Inter in fila per il ritorno di Max in panchina - Rumor; Non solo Bonny, nel Parma c’è un altro obiettivo dell’Inter; Inter-Lazio 2-2, Matias Vecino in conferenza. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per Gudmundsson? Occhio allo scenario a sorpresa per l’islandese! - Calciomercato Inter, ritorno di fiamma per Gudmundsson? Occhio allo scenario a sorpresa per l’islandese! I nerazzurri ci ripensano Il nome più caldo per la scorsa estate del calciomercato Inter è stat ... 🔗Secondo informazione.it

Inter, ritorno di fiamma: Marotta ripensa al suo pallino di mercato - L’Inter si è rimessa sulle tracce di uno dei principali pallini di mercato di Beppe Marotta: il presidente vuole fare un nuovo tentativo. 🔗Segnala spaziointer.it

CALCIOMERCATO INTER/ Ritorno di fiamma per Kostic, Lazaro va al Torino - Calciomercato Inter news, sorpresa Kostic? Il calciomercato dell’Inter potrebbe vivere un ritorno di fiamma attorno al nome di Filip Kostic. Il serbo, non è un mistero, piace molto a Simone ... 🔗Da ilsussidiario.net

Ritorno di fiamma per l’Inter e colpo in arrivo i nerazzurri ora vogliono lo sconto