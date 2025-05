Calciomercato Inter Luis Henrique sempre più vicino | la data delle visite mediche

L'Inter si avvicina sempre di più all'ufficialità di Luis Henrique, con le visite mediche ormai imminenti prima della sua disponibilità per Simone Inzaghi. L'arrivo del talento brasiliano rafforza le ambizioni nerazzurre nel Mondiale per Club, in un semestre già ricco di impegni e turnover.

Calciomercato Inter, ormai è fatta per Luis Henrique che si unirà agli uomini a disposizione di Simone Inzaghi per il Mondiale per Club. C’è la data delle visite mediche.. Con la finale di Champions League e il Mondiale per Club alle porte, la stagione dell’ Inter è ancora ben lontana dal finire, eppure i nerazzurri sono attivissimi sul calciomercato Inter. Dopo aver chiuso mesi fa per Petar Sucic, Ausilio e il suo staff hanno blindato anche Luis Henrique. Decisiva, per strappare il calciatore brasiliano al Marsiglia, un’offerta da 23 milioni di euro, con l’esterno che firmerà un quinquennale a 2. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Luis Henrique sempre più vicino: la data delle visite mediche

