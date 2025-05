Calciomercato Genoa quel colpo potrebbe entusiasmare ulteriormente i tifosi rossoblu L’indiscrezione offensiva

Il calciomercato Genoa si infiamma con una nuova indiscrezione offensiva che potrebbe entusiasmare i tifosi rossoblu, accanto a Vieira. Con la fine della stagione alle porte, la società lavora per rinforzare l’attacco e costruire un futuro più competitivo.

Calciomercato Genoa, le novità riguardante l'attacco rossoblu: quel nome potrebbe entusiasmare i tifosi (oltre che Vieira) Con la fine della stagione, per il calciomercato Genoa è giunto il momento di guardare avanti e iniziare a costruire il proprio futuro. La dirigenza e l'allenatore Patrick Vieira sanno bene che non c'è tempo da perdere

Calciomercato Genoa, possibile ritorno in rossoblù di Gudmundsson! Ecco cosa serve, ma c’è un grosso ostacolo - Il calciomercato del Genoa si infiamma con il possibile ritorno di Albert Gudmundsson, attualmente alla Fiorentina. 🔗continua a leggere

