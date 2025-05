Calciomercato Cagliari ora si prova a comprare Haps per potenziare la squadra La situazione

Il calciomercato del Cagliari si surriscalda con l'obiettivo di rafforzare la squadra tramite l'acquisto di Ridgeciano Haps dal Venezia. Attualmente in fase di trattativa, i rossoblù cercano di portare a termine il colpo per potenziare la corsia sinistra. Rimanete aggiornati sulle ultime novità di mercato e sulle strategie del club sardo.

Calciomercato Cagliari, ora bisognerà trattare con il Venezia per provare ad acquistare Haps. Ecco le ultime novità Il Cagliari del presidente Tommaso Giulini avrebbe messo nel mirino Ridgeciano Haps, esterno sinistro di origine surinamese ma in possesso di passaporto olandese. Il club sardo, infatti, potrebbe presto trovarsi nella condizione di dover trovare un sostituto per . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Cagliari, ora si prova a comprare Haps per potenziare la squadra. La situazione

