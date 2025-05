Calciomercato Bologna i rossoblu vogliono a tutti i costi comprare quel giocatore per il grande salto Le ultime

Il calciomercato del Bologna si surriscalda: i rossoblù sono decisi a mettere le mani su un giocatore chiave per compiere il grande salto e rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Scopri gli ultimi aggiornamenti e gli obiettivi principali della società emiliana per il mercato estivo.

Calciomercato Bologna, quali sono gli obiettivi in vista della sessione estiva? Spunta fuori un ruolo molto importante Il primo obiettivo del calciomercato Bologna per la sessione estiva di calciomercato è quello di ampliare la rosa a disposizione del tecnico. Dopo quanto accaduto nella scorsa stagione, la dirigenza rossoblù non vuole ripetere gli stessi errori, specialmente . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Bologna, i rossoblu vogliono a tutti i costi comprare quel giocatore per il grande salto. Le ultime

Calciomercato Bologna, Mbangula fortemente nel mirino dei rossoblu per l’estate. Trattativa con la Juve! - Il calciomercato estivo si preannuncia caldo per il Bologna, con Mbangula nel mirino dei rossoblù. In attesa della finale di Coppa Italia, il club emiliano sta valutando possibili rinforzi e ha avviato una trattativa con la Juventus per assicurarsi il talentuoso calciatore. 🔗continua a leggere

