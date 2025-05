Calcio quarant’anni fa la tragedia dell’Heysel

Quarant'anni fa, il 29 maggio 1985, la tragedia dell'Heysel di Bruxelles segnò profondamente il mondo del calcio, con 39 vittime e oltre 600 feriti prima della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool. Questo tragico evento resta una delle pagine più nere della storia dello sport europeo, ricordata come monito sulla sicurezza negli stadi.

Roma, 29 mag. (askanews) – Sono passati esattamente quarant’anni dalla tragedia dello stadio Heysel di Bruxelles, quando il 29 maggio 1985, prima della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool, persero la vita 39 persone, in gran parte tifosi italiani, e oltre 600 rimasero ferite. Una delle pagine più nere della storia del calcio europeo e mondiale, che oggi viene ricordata con dolore e riflessione. Marco Tardelli, ex centrocampista della Juventus e campione del mondo con l’Italia nel 1982, ha voluto condividere la propria memoria di quel giorno, in ua intervista a La Stampa:”Non avrei voglia di parlarne, è stata una sconfitta collettiva”, ha dichiarato Tardelli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it