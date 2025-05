Calcio Prima Categoria Daspo di un anno a un diciottenne tifoso violento

Un giovane tifoso di 18 anni di Pieve Fissiraga, nel Lodigiano, è stato colpito da un provvedimento DASPO di un anno per episodi di violenza negli stadi. Questa misura, annunciata dal Questore Pio Russo, mira a tutelare il calcio e garantire un ambiente sicuro per tutti i spettatori.

Pieve Fissiraga (Lodi), 29 maggio 2025- Daspo per giovane tifoso violento: “ Un anno lontano dagli stadi”. E’ il pronunciamento, tramite provvedimento daspo, del Questore della Provincia di Lodi, Pio Russo, nei confronti di un g iovane di 18 anni, residente nel territorio lodigiano, accusato di essere stato protagonista di episodi di violenza durante due incontri del campionato di Prima Categoria. Il ragazzo, tifoso del Valera Fratta, si sarebbe reso responsabile di comportamenti ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica e la Questura si è quindi attivata, ai fini della prevenzione di possibili disordini futuri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Calcio Prima Categoria, Daspo di un anno a un diciottenne tifoso violento

