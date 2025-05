Calcio Napoli non solo De Bruyne | il bomber David per convincere Conte

Il Calcio Napoli si muove con determinazione per convincere Antonio Conte a restare, preparando una stagione tra campionato e Champions entusiasmante. Tra rinnovi, acquisti di talento come Jonathan David e l’attesa per la firma di De Bruyne, il club punta a consolidare la squadra e a conquistare nuovi traguardi.

Tutte le mosse del Calcio Napoli per convincere in pochi giorni Antonio Conte a non andarsene, affrontando insieme una stagione impegnativa ma esaltante tra campionato e Champions. De Bruyne che sta per firmare, Jonathan David ormai praticamente in pugno: il Calcio Napoli mette in bacheca lo scudetto e parte subito con un mercato di primo . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Calcio Napoli, non solo De Bruyne: il bomber David per convincere Conte

Calcio Napoli, Conte studia la formazione per Parma: la scelta tra Neres e Raspadori - Il tecnico del Calcio Napoli, Conte, è al lavoro a Castelvolturno per preparare la formazione in vista della sfida contro il Parma. 🔗continua a leggere

Su questo argomento da altre fonti

De Bruyne al Napoli, De Laurentiis: Ha comprato una villa, ho sentito lui e la moglie; Napoli, De Bruyne a un passo: le cifre, i retroscena sull'acquisto della villa e il ruolo della moglie; De Bruyne verso il Napoli, un nuovo leader per le ambizioni dei campioni d’Italia; De Bruyne-Napoli, CorSport: ha trovato casa in cittĂ ! Intesa vicina, manca un ultimo aspetto. 🔗Ne parlano su altre fonti

De Bruyne, i legali hanno lasciato Napoli. Sarà lui il primo rinforzo - Gli avvocati di Kevin De Bruyne hanno lasciato la città di Napoli con un accordo quasi definito in ogni dettaglio. 🔗msn.com scrive

CDS - De Bruyne-Napoli, da limare alcuni aspetti, legali in Italia per l'acquisto della villa - Il Corriere dello Sport fa il punto sulla trattativa del Napoli per il centrocampista Kevin De Bruyne: "I legali di Kevin De Bruyne sono tornati a casa con un accordo quasi definito in ogni dettaglio ... 🔗Da napolimagazine.com

De Bruyne verso il Napoli, un nuovo leader per le ambizioni dei campioni d’Italia - Il calciatore belga si prepara a diventare il nuovo volto del club partenopeo, suscitando curiosità e qualche domanda sulle motivazioni dietro la sua scelta ... 🔗Come scrive ilsole24ore.com

Napoli president reveals Kevin De Bruyne talks as club celebrate winning Serie A