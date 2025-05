Calcio | Milan ufficializza divorzio con Conceicao in arrivo Allegri

Il Milan ufficializza la separazione da Sergio Conceição, aprendo la strada a un possibile ritorno di Massimiliano Allegri per la prossima stagione. Un importante cambiamento nel mondo del calcio milanese che potrebbe segnare un nuovo inizio per il club rossonero. Scopri tutte le ultime novità e le strategie del Milan nel mercato e in vista della nuova stagione.

Torino, 29 mag. (LaPresse) – Si dividono ufficialmente le strade di Milan e Sergio Coicecao. Il club rossonero e il tecnico “non proseguiranno il loro percorso insieme nella prossima stagione sportiva”, comunica una nota della società. Il Milan “desidera ringraziare Sérgio e il suo staff per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati alla guida della Prima Squadra in questi mesi. La famiglia rossonera – si legge – saluta l’allenatore che ha contribuito alla conquista del 50° trofeo della storia del Milan, augurandogli il meglio per il suo futuro”. Sulla panchina rossonera è in arrivo Massimilano Allegri, che ha raggiunto l’accordo per un biennale con opzione per il terzo anno. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Calcio: Milan ufficializza divorzio con Conceicao, in arrivo Allegri

