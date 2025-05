Calcio meno 4 punti | il Brescia ripartirà dalla serie C

Il Brescia ripartirà dalla Serie C dopo la penalizzazione di 4 punti decisa dal Tribunale Federale Nazionale, a causa di irregolarità amministrative. Questa decisione, annunciata dopo l'udienza, segna un duro colpo per il club e cambierà le strategie per la stagione in corso e quella futura.

Brescia – Non ci sono state sorprese. L’udienza del Tribunale Federale Nazionale si è conclusa con l’udienza che aleggiava ormai da giorni. Il Brescia per irregolarità amministrative è stato penalizzato di quattro punti per la stagione in corso e di quattro per la prossima. Una decisione che, classifica alla mano, sancisce la retrocessione in serie C delle Rondinelle, che precipitano a 39 punti al fianco del Cittadella e abbandonano il torneo cadetto insieme ai patavini e al Cosenza. Festa grande, invece, per il Frosinone, che a questo punto è salvo direttamente, mentre la Salernitana dovrà sfidare nel play out la Sampdoria che già ha visto il baratro della terza serie (oltre che quello di una grave crisi societaria). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio, meno 4 punti: il Brescia ripartirà dalla serie C

Caos serie B, cosa succede: Brescia -4 punti, verso la retrocessione; Sampdoria ai playout con la Salernitana - Il caos in Serie B continua a scuotere il campionato: Brescia, con soli 4 punti, rischia la retrocessione e la Sampdoria, ora ai playout con la Salernitana, vede cambiare la sua posizione in classifica. 🔗continua a leggere

