Calcio femminile l’Italia alla prova della verità contro la Svezia Azzurre padrone del proprio destino

Domani allo Stadio Ennio Tardini di Parma, l’Italia di calcio femminile affronta una sfida decisiva contro la Svezia nella Nations League, un appuntamento cruciale per la qualificazione del gruppo 4. Le Azzurre sono pronte a mettere in campo tutta la loro determinazione per dimostrare di essere padrone del proprio destino in un match chiave per il proseguimento del torneo.

L'appuntamento è allo Stadio Ennio Tardini di Parma domani. La Nazionale italiana di calcio femminile torna in scena nella Nations League. Le azzurre sono attese da due gare decisive per la classifica del gruppo 4: la prima contro la Svezia, prima con due punti di vantaggio su Italia e Danimarca, martedì 3 giugno allo Swansea Stadium contro il Galles. Le nostre portacolori sono rimesse in carreggiata grazie alla splendida vittoria centrata lo scorso 8 aprile in casa delle danesi, battute 3-0. Una vittoria che può consentire alle ragazze allenate da Andrea Soncin di giocarsi il primato del raggruppamento e poter pensare alle Finals eventualmente.

