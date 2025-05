Calcio dilettantistico | conferme e nuovi arrivi per la prossima stagione

Scopri tutte le novità e le conferme nel calcio dilettantistico in vista della prossima stagione, con importanti riconferme come quella di Marco Marchesini a Masone e Roberto Buonsanto al Boca Barco. Rimani aggiornato sugli sviluppi delle squadre e sulle strategie di continuità nel panorama amatoriale calcistico.

Continuano le novità del calcio dilettantistico in ottica prossima stagione. Per quanto riguarda le panchine, conferma a Masone dopo la salvezza ottenuta da neopromossa in Promozione per mister Marco Marchesini. In Prima categoria riconferma anche per il Boca Barco: continuità con mister Roberto Buonsanto, 41enne che ha ottenuto due salvezze nelle ultime due annate, entrambe alla penultima giornata. Intanto, come avevamo anticipato da tempo, è ufficiale l’arrivo di Giuseppe Nazzani al BibbianoSan Polo (ex Riese, coi rossoneri che ufficializzeranno Davide Pavesi, ex Casalgrande). Fresco di promozione in Prima, cala un tris di riconferme il Novellara, col difensore Nicolò Gremmo (2003), il centrocampista Alessandro Bellesia (1998) e il prolifico attaccante del 2000 Nicolas Brocchetta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio dilettantistico: conferme e nuovi arrivi per la prossima stagione

