Calcio | De Laurentiis conferma permanenza Conte avanti più forti di prima

Aurelio De Laurentiis ha confermato la permanenza di Antonio Conte sulla panchina del Napoli anche per la prossima stagione, rafforzando il legame tra il club e l’allenatore. La conferma arriva dopo il successo dello scudetto, con il presidente che esprime fiducia e determinazione a proseguire insieme verso risultati ancora più grandi.

Torino, 29 mag. (LaPresse) – Antonio Conte resterà sulla panchina del Napoli anche nella prossima stagione. Lo ha confermato il presidente del club Aurelio De Laurentiis, con un post su X. “Avanti tutti, più forti di prima”, ha scritto il patron, postando un’immagine di lui e Conte che esultano insieme sul bus della festa scudetto degli azzurri. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Calcio: De Laurentiis conferma permanenza Conte, avanti più forti di prima

Conte-Napoli, quella frase ‘rubata’ che fa rumore: De Laurentiis ha già scelto | CM.IT

Antonio Conte al Napoli sembra già sull'orlo di una rottura, nonostante la sua recente nomina. Una frase rubata tra amici testimonia il malcontento, con il futuro del tecnico pugliese che appare sempre più incerto.

Cerca Video su questo argomento: Calcio De Laurentiis Conferma Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Napoli vince lo scudetto, De Laurentiis apre alla conferma: «Futuro Conte? Mai dire mai». Il tecnico rimanda o; De Laurentiis conferma De Bruyne al Napoli: So che ha già comprato casa; De Bruyne-Napoli, De Laurentiis conferma: Sì, vogliamo prenderlo; De Laurentiis dà conferme su De Bruyne: Mi risulta abbia anche comprato una bellissima casa qui. 🔗Ne parlano su altre fonti

Conte resta a Napoli, De Laurentiis: "Avanti tutta, più forti di prima"

Come scrive msn.com: Antonio Conte, allenatore del Napoli, resterà in Campania anche nella prossima stagione. Nonostante un po' tutti, o quasi, avevano dato per certo l'addio del tecnico, desideroso di approdare altrove, ...

Napoli, è ufficiale: confermato Antonio Conte. Allegri firma con il Milan

Riporta msn.com: Il Napoli ufficializza la conferma di Antonio Conte come allenatore con un video pubblicato su Instagram e la scritta “Conte again”. L’annuncio arriva dopo l’incontro concluso poco prima delle 21, dop ...

Futuro Conte a Napoli, De Laurentiis conferma: «Avanti tutta, più forti di prima»

Da msn.com: Antonio Conte e il Napoli. La storia continua. L'allenatore azzurro e il club di Aurelio De Laurentiis hanno deciso di continuare insieme ancora per la prossima stagione dopo le ...