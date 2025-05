Calcio | Brescia penalizzato è Serie C

Il Brescia retrocede in Serie C con una pesante penalizzazione di quattro punti, un colpo che scuote il panorama della Serie B. Questa decisione non solo riscrive la classifica, ma accende i riflettori su un tema caldo: la gestione finanziaria dei club calcistici. Con sempre più squadre a rischio, è tempo di chiedersi se il calcio italiano stia affrontando una crisi di sostenibilità. Quali saranno le conseguenze per il futuro?

23.02 Quattro punti di penalizzazione e conseguente retrocessione in Serie C per il Brescia.E' la decisione del Tribunale federale nazionale che ha riconosciuto il club lombardo responsabile di violazione amministrativa.La classifica di Serie B viene riscritta (almeno fino all'appello che si svolgerà entro la metà di giugno): Frosinone salvo, Sampdoria ripescata per il playout con la Salernitana (date da stabilire). Il Brescia, sconterà inoltre ulteriori 4 punti di penalizzazione nel prossimo campionato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Calcio serie C, il Perugia ha le idee chiare per il futuro. Garantisce Meluso

Il Perugia, nel suo centoventesimo anno di vita, punta decisamente alla riscossa. Mauro Meluso, giunto dalla Serie A, conferma le sue chiare intenzioni per il futuro del club.

Cerca Video su questo argomento: Calcio Brescia Penalizzato Serie Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Terremoto in B! Brescia verso penalità e retrocessione, Frosinone salvo, playout Samp-Salernitana; Terremoto Serie B, Brescia deferito e verso la penalizzazione: Frosinone ormai quasi ufficialmente salvo; Serie B, presidiata casa di Cellino a Brescia; Brescia, settimana decisiva: retrocesso o a -8 nella prossima stagione?. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Serie B: retrocede il Brescia, festeggia il Frosinone

Come scrive rainews.it: Quattro punti di penalizzazione per il club lombardo, che retrocede in serie C. Lo ha stabilito il tribunale federale nazionale per presunti illeciti sportivi della società calcistica. I canarini salv ...

Brescia calcio penalizzato, retrocede in serie C

Riporta msn.com: Il Brescia calcio è stato penalizzato, e retrocede in serie C. Il Tribunale federale nazionale ha sanzionato il Brescia con 8 punti di penalizzazione, 4 da scontare nella corrente stagione sportiva e ...

Calcio, meno 4 punti: il Brescia ripartirà dalla serie C

Lo riporta ilgiorno.it: La sentenza del TFN ha penalizzato le Rondinelle per la stagione in corso e di altrettanti per la prossima, per la società del presidente Cellino, a questo punto, l'unica strada per sfuggire la retroc ...