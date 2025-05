Calcio 40 anni dall’Heysel | una festa di sport finita in strage

Il 29 maggio 1985, lo stadio Heysel di Bruxelles si trasformò da scenario di sport in luogo di tragedia, con 39 vittime e oltre 600 feriti in una terribile strage. A 40 anni di distanza, è fondamentale ricordare questo triste evento, mantenendo vivo il ricordo e dimostrando solidarietà alle vittime e alle loro famiglie, in particolare alla comunità juventina.

(Adnkronos) – Il 29 maggio 1985, allo stadio Heysel di Bruxelles, una partita di calcio diventa teatro di una strage con 39 morti, di cui 32 italiani, e più di 600 feriti. “Oggi è la giornata del ricordo di quello che è successo 40anni fa, e’ importante ricordare ma soprattutto è importante essere vicini a chi era lì ma vicini anche alla Juventus”, afferma John Elkann in occasione dell’inaugurazione del memoriale dedicato alle vittime. “Il dolore per la tragedia dell’Heysel è ancora vivo, quanto successo 40 anni fa a Bruxelles rappresenta una ferita ancora non rimarginata nella vita dei familiari delle vittime e nel vissuto comune dell’intera famiglia calcistica europea. 🔗 Leggi su Seriea24.it © Seriea24.it - Calcio, 40 anni dall’Heysel: una festa di sport finita in strage

Heysel, 40 anni dopo: la notte che cambiò il calcio e il dolore che non passa - Esplora la storia di Heysel, 40 anni dopo la tragica notte che segnò un punto di svolta nel calcio mondiale: il crollo di una tragedia che ha lasciato un segno indelebile nel cuore degli appassionati. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Calcio 40 Anni Dall Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Quaranta anni fa la strage dell'Heysel, la vergogna del calcio; L’Heysel, quarant’anni fa l’orrore che sconvolse il mondo del calcio; Heysel, 40 anni fa la strage nella notte più buia del calcio; Heysel, 40 anni dopo: il ricordo di una tragedia che ha cambiato il calcio, o forse no. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Il ricordo a 40 anni dalla strage dell'Heysel, Infantino: 'Non vogliamo e non possiamo dimenticare' - Nè vogliamo dimenticare. I 39 morti dell'Heysel meritano la nostra memoria, il nostro lavoro incessante perchè la sicurezza dei tifosi sia un diritto inviolabile". Lo scrive su Intasgram il presidente ... 🔗ansa.it scrive

Calcio, 40 anni dall’Heysel: una festa di sport finita in strage - Rec News lontani dal mainstream. Notizie indipendenti dall'Italia e dal mondo. Dir.Zaira Bartucca. Leggi le news ultimora, gli approfondimenti, le inchieste e le recensioni e naviga tra le sezioni tem ... 🔗Lo riporta recnews.it

Heysel, 40 anni dopo: la notte che cambiò il calcio e il dolore che non passa - A quarant’anni dalla strage, il dolore delle famiglie delle vittime e dei sopravvissuti resta vivo. Il ricordo dell’Heysel è un monito per il mondo dello sport: il calcio deve unire, non dividere, e ... 🔗Secondo sport.quotidiano.net