Calciatore che pensavi ritirato della Serie A 2024 25 | Daniele Padelli

Daniele Padelli, il portiere che avevi pensato ritirato, sorprende ancora nella Serie A 2024/25 all’età di 39 anni, confermando la sua lunga carriera tra alti e bassi. Dopo anni come secondo e terzo portiere, si distingue per la sua esperienza e professionalità in un campionato sempre più competitivo.

Daniele Padelli ha 39 anni, degli occhi azzurrissimi e il premio di calciatore che pensavi ritirato della Serie A 202425. Padelli ha giocato l'ultima stagione da titolare in Serie A nel 201516, una vita fa praticamente. Da quel momento si è costruito una solida carriera da secondoterzo portiere: 4 stagioni all'Inter con 8 presenze totali, 4 stagioni all'Udinese con 4 presenze totali. Questa stagione, se possibile, Padelli sembrava scivolato ancora più indietro nelle gerarchie di squadra, forse addirittura quarto portiere, quasi un preparatore aggiunto, poi c'è stata un'ecatombe di portieri a Udine.

