Calabria saluta il Bologna? Il post sui social accende il campanello d’allarme

Calabria sorprende i tifosi con un post enigmatico sui social, accendendo l'allarme tra i supporter del Bologna. Le poche parole condivise dall'ex Milan, Davide Calabria, lasciano spazio a molteplici interpretazioni e aumentano l'attenzione sul suo futuro. Scopriamo cosa potrebbe svelare questa mossa inaspettata.

Un post alquanto enigmatico, poche parole ma cariche quelle pubblicate sui propri profili social da Davide Calabria, ex Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calabria saluta il Bologna? Il post sui social accende il campanello d’allarme

