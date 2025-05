Cala la fiducia nelle istituzioni cresce quella in Mattarella secondo Eurispes

Secondo l'ultimo rapporto Eurispes, la fiducia nelle istituzioni tradizionali è in calo, mentre quella verso il presidente Sergio Mattarella registra una crescita significativa. Scopri come cambiano le percezioni dei cittadini nei confronti di Governo, Parlamento e Magistratura, e cosa ciò significa per il panorama politico italiano.

Nell'ultimo anno la fiducia nel sistema delle istituzioni è scesa per il 36,5% dei cittadini (contro il 33,1% del 2024). Sono diminuiti i consensi per Parlamento (dal 33,6% al 25,4%), esecutivo (dal 36,2% al 30,2%) e magistratura (dal 47% al 43,9%) ma cresce quella nel presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: a lui si affida il 63,6% degli italiani (contro il 60,8% dello scorso anno). Sono i dati emersi dal nuovo Rapporto Italia Eurispes, presentato stamattina alla Biblioteca Nazionale di Roma. Anche nel 2025 prevalgono quanti sentono di non riporre alcuna fiducia nei presidenti di Regione (complessivamente il 47,3%, erano il 38,9%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cala la fiducia nelle istituzioni, cresce quella in Mattarella secondo Eurispes

