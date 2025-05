Cade e si infortuna con la ebike su terreno sconnesso i soccorritori | Ci vuole più preparazione

Un incidente con l'ebike su terreno sconnesso richiede maggiore preparazione e attenzione per evitare infortuni. Recentemente, una turista austriaca si è raccontata al Soccorso alpino dopo aver subito un infortunio al polso mentre percorreva il sentiero delle Croci in sella alla sua ebike, dimostrando l'importanza di conoscere i rischi e adottare le misure di sicurezza adeguate.

Si è infortunata al polso mentre percorreva il sentiero delle Croci che da Riofreddo va verso il Monte Lussari, a quota 900 metri di altitudine, in sella alla ebike. Si tratta di una turista austriaca, soccorsa dal personale della stazione di Cave del Predil del Soccorso alpino, attivata dalla. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Cade e si infortuna con la ebike su terreno sconnesso, i soccorritori: "Ci vuole più preparazione"

Cosa riportano altre fonti

