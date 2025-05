Cade dalla moto all’alba e muore camionista stava andando al lavoro Chi è la vittima

Tragico incidente nelle prime ore del mattino a Lamporecchio, in provincia di Pistoia: un camionista di 65 anni è deceduto dopo essere caduto dalla moto e aver perso la vita durante il tragitto verso il lavoro. L’incidente si è verificato sulla via provinciale Lucchese, causando grande dolore e preoccupazione tra i residenti.

Lamporecchio (Pistoia), 29 maggio 2025 – Ancora sangue sulle nostre strade. All'alba di ieri, poco dopo le cinque, si è verificato un gravissimo incidente, avvenuto sulla via provinciale Lucchese, all'altezza del paese di Masotti, tra Serravalle e Pistoia, dove è morto un uomo di 65 anni di Lamporecchio. Si chiamava Michele Canneti e avrebbe compiuto gli anni domani. Era nato il 30 maggio del 1960. Sulla dinamica di questa ennesima tragedia sono in corso gli accertamenti svolti dai carabinieri. Quella che riportiamo è quindi soltanto una prima ricostruzione. Canneti ieri mattina era alla guida della sua moto si stava dirigendo verso Pistoia, probabilmente stava andando a lavorare.

