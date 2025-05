Cacciari | Tragedie tra i giovani? La politica protegge solo gli over 60 mi fa incazzare da morire Stoccata a Nordio e battibecco con Gruber

Cacciari denuncia con amarezza come la politica favorisca ingiustamente gli over 60, lasciando i giovani in balia delle tragedie e della mancanza di prospettive. In un dibattito acceso con Nordio e Gruber, sottolinea l'urgenza di investire in un’educazione di qualità , fondamentale per preparare le nuove generazioni alle sfide del futuro.

“Oggi occorrerebbe una buona politica che finanzia una buona scuola, che incentiva e promuove una buona cultura nelle scuole, buone letture, inquadramento storico delle grandi trasformazioni antropologiche. L’educazione non serve a insegnare questo o quell’altro mestiere, ma ad attrezzare i giovani, ad affrontare i salti d’epoca. Questo deve fare la buona politica”. Sono le parole pronunciate a Otto e mezzo (La7) dal filosofo Massimo Cacciari in un dibattito incentrato sul tragico femminicidio di Martina Carbonaro, la quattordicenne di Afragola uccisa a colpi di pietre dall’ex ragazzo diciannovenne Alessio Tucci. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cacciari: “Tragedie tra i giovani? La politica protegge solo gli over 60, mi fa incazzare da morire”. Stoccata a Nordio e battibecco con Gruber

