Cabrini ricorda | Eravamo contrari a giocare ma è stata la scelta più giusta Sin da subito è apparso qualcosa di molto grave arrivavano persone terrorizzate

Nel ricordo della tragedia dell’Heysel, Antonio Cabrini riflette su quegli eventi drammatici e sulla scelta difficile di giocare, nonostante i timori e le emergenze di allora. Un ricordo che invita alla riflessione sulla tragicità di quella notte e sul coraggio di chi era coinvolto.

Cabrini ricorda la tragedia dell'Heysel: tutte le dichiarazioni dell'ex calciatore bianconero per l'anniversario. L'ex calciatore bianconero Antonio Cabrini ha parlato ai canali ufficiali della Juve nel giorno dell'anniversario dei 40 anni dalla tragedia dell'Heysel. PAROLE – « Per quella finale sono stati fatti dei gravi errori sia di scelta dello stadio, non adatto a una finale di Coppa dei Campioni, sia di leggerezza nel non considerare l'aspetto agonistico tra le due tifoserie che poteva purtroppo sfociare in incidenti con l'assenza di adeguata sicurezza. Sin da subito è apparso qualcosa di molto grave, andando in mezzo ai tifosi, nella curva della Juventus, abbiamo visto la disperazione della gente anche se non capivamo esattamente cosa fosse successo.