cabaret a nolo fra intime atmosfere

Nel cuore pulsante di NoLo, dal 2023 esiste un locale che ha rapidamente conquistato il titolo di punto di riferimento per la scena queer cittadina: Don't Tell Mama. Questo spazio poliedrico si presenta come cocktail bar, piano bar, queer cabaret e, soprattutto, come il primo drag bar ufficiale di Milano. Don't Tell Mama si ispira ai leggendari locali del Village newyorkese degli anni '70, '80 e '90, offrendo un'esperienza che fonde nostalgia e innovazione. L'atmosfera intima e accogliente richiama le atmosfere dei cabaret underground, mentre la programmazione artistica abbraccia la contemporaneità con spettacoli drag, open mic e serate di live singing al pianoforte.