Bus gratuiti per le forze dell' ordine la Regione proroga il bonus

La regione ha prorogato il bonus per i bus gratuiti destinati alle forze dell’ordine e ai militari, consentendo loro di viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici locali. Questa misura, firmata dall’assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò, supporta il rispetto dei servizi di sicurezza e mobilità per il personale in servizio.

Le forze dell'ordine e i militari potranno continuare a viaggiare gratuitamente, per motivi di servizio, sui mezzi di trasporto pubblico locale su gomma, sia urbani che extraurbani. L’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò, ha firmato un decreto che estende il. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Bus gratuiti per le forze dell'ordine, la Regione proroga il bonus

Mezzi pubblici gratuiti per le forze dell'ordine fino al 30 settembre - Le forze dell'ordine e i militari potranno continuare a usufruire gratuitamente dei mezzi pubblici locali, urbani ed extraurbani, fino al 30 settembre. 🔗continua a leggere

