Bus di bambini esce fuori strada a una curva e rimane con le ruote anteriori sospese nel vuoto

Un incidente scuote Albavilla: un bus di bambini di 5 e 6 anni esce di strada a una curva, con le ruote anteriori sospese nel vuoto. La scena impressionante si è conclusa fortunatamente con l’intervento tempestivo dei soccorsi. Continua a leggere per tutti i dettagli.

Giovedì pomeriggio un pullman con a bordo una scolaresca di bambini di cinque e sei anni è finito fuori strada ad Albavilla (Como). Il mezzo ha superato il bordo della carreggiata ed è rimasto con le ruote anteriori che sporgevano di circa due metri, sospese nel vuoto, fino all'arrivo dei soccorsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Bus di bambini esce fuori strada a una curva e rimane con le ruote anteriori sospese nel vuoto

