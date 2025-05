Burgio Fondazione Cecchettin | Femminicidi l’età si sta abbassando

Il Burgio Fondazione Cecchettin si impegna a sensibilizzare sui crescenti fenomeni di femminicidio, che coinvolgono anche le giovanissime. L’età delle vittime si sta abbassando, come dimostrato dalla tragica storia di Martina Carbonaro, uccisa a soli 14 anni, evidenziando l’importanza di interventi di prevenzione e educazione.

Napoli, 29 maggio 2025 – Le donne hanno imparato a dire no. Anche a 14 anni, l’età in cui è morta Martina Carbonaro. Gli uomini continuano a non accettarlo. L’ex fidanzato Alessio Tucci ha confessato di averla uccisa perché era stato lasciato. Giuseppe Burgio è professore ordinario di Pedagogia Generale e Sociale all’Università degli Studi di Enna ‘Kore’, ha scritto tra l’altro per Mimesis ‘Adolescenza e violenza’ e fa parte del comitato scientifico della Fondazione Giulia Cecchettin. La fiaccolata in memoria di Martina Carbonaro, la giovane ragazza vittima di femminicidio, ad Afragola, 28 maggio 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Burgio (Fondazione Cecchettin): “Femminicidi, l’età si sta abbassando”

