Buon compleanno Hernanes Roberto di Matteo…

Auguri di buon compleanno a Hernanes, Roberto di Matteo, Massimo Ambrosini, e a tutte le celebrity e sportivi che festeggiano oggi! Scopri le personalità speciali nate in questa giornata e rendi omaggio ai loro talenti e successi. Celebra con noi questa ricorrenza e lasciati ispirare dalle loro storie!

Buon compleanno Hernanes, Roberto di Matteo, Massimo Ambrosini, Lamberto Cardia, Rupert Everett, Piero Sansonetti, Luigi Bobba, La Toya Jackson, Marco Piga, Mario Piga, Noel Gallagher, Chiara Colizzi, Carlotta Natoli, Alberto Rimedio, Marco Cassetti, Michele Ferri, Simone Bentivoglio, Silvia d’Argenio, Mila de Magistris, Marco Portannese, Giovanna Pertile, Lorenzo Gardella. Oggi 29 maggio compiono gli anni: Mario Ciancio Sanfilippo, giornalista, imprenditore; Lamberto Cardia, politico; Roberto Spano, politico; Luigi Vinci, politico; Massimo Scarpati, apneista; Carlo Cavicchi, giornalista; Bruno Biriaco, batterista, direttore d’orchestra, compositore. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Hernanes, Roberto di Matteo…

"Buon compleanno Noemi": a Francavilla un evento per festeggiare bambini che affrontano sfide straordinarie - In occasione del compleanno della piccola Noemi Sciarretta, l’associazione Progetto Noemi organizza un evento speciale a Francavilla per celebrare i bambini che affrontano sfide straordinarie. 🔗continua a leggere

