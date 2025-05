Bugie a stelle e strisce

Trump ha recentemente condiviso un video che dipinge i bianchi in Sudafrica come vittime di persecuzione, ma il contenuto è stato smentito come falso. In un'epoca in cui la disinformazione dilaga sui social, questo episodio evidenzia quanto sia fragile la verità nel dibattito politico contemporaneo. Riflessione interessante: cosa significa per la democrazia quando i leader trascurano la verità? La questione non è solo americana, ma globale.

Trump ha mostrato al Presidente sudafricano Ramaphosa un video con decine di croci, sostenendo che i bianchi in Sudafrica sono perseguitati e uccisi. Ma poi si è scoperto che il video era un falso. Per un politico americano mentire, una volta, era una cosa gravissima, ma ora. Leone Massi via email Gentile lettore, è vero, il filmato mostrato da Trump a Ramaphosa era un falso: non le tombe di “migliaia di bianchi uccisi”, bensì le croci piantate per una processione religiosa e rimosse subito dopo. E anche le statistiche dicono che le vittime della criminalità in Sudafrica sono in media più i neri che i bianchi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Presto guarderemo bugie: i video IA saranno la nuova arma della disinformazione. Il filmato fake sull'"imposta solare"

Nell'era dell'informazione, i video creati dall'intelligenza artificiale stanno emergendo come potenti strumenti di disinformazione.

Cerca Video su questo argomento: Bugie Stelle Strisce Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cerno: meglio il Papa stelle e strisce che stella rossa

Lo riporta iltempo.it: Il primo Conclave social che fra veline e veleni, bugie e preghiere fa impallidire ... fra chi tira la sottana al Papa preferiamo le stelle e strisce degli Stati Uniti alla stella rossa sovietica ...

Montezemolo a stelle e strisce: inaugurato un negozio a Los Angeles

Segnala lanazione.it: Adesso il marchio Montezemolo attraversa l’oceano e diventa anche a stelle e strisce. Domenica scorsa, infatti, ha aperto a Los Angeles il negozio che fa capo al brand creato da Renzo Guazzini e ...