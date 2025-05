Buffon ricorda la tragedia dell’Heysel | A distanza di 40 anni faccio fatica a trovare le parole Oggi più che mai voglio onorare la memoria di chi non c’è più – FOTO

Gianluigi Buffon, iconico portiere e figura storica della Juventus, ricorda con profondo rispetto la tragedia dell’Heysel a 40 anni di distanza. Attraverso un messaggio sui social, l’ex capitano della Nazionale italiana rende omaggio alle vittime di una delle pagine più dolorose dello sport.

BUFFON – « A distanza di 40 anni faccio fatica a trovare le parole per descrivere una tragedia inspiegabile e inaccettabile come quella dell'Heysel. Una serata di sport e passione che si è trasformata in un incubo senza ritorno per 39 persone, un colpo al cuore per una generazione non solo juventina e una ferita ancora aperta che abbiamo l'obbligo di non dimenticare, mai.