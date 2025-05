Bruxelles propone un polo per la sicurezza marittima per il Mar Nero

Bruxelles propone un nuovo polo per la sicurezza marittima nel Mar Nero, rafforzando la cooperazione tra i paesi della regione. Questa strategia mira a promuovere connettivitĂ , sicurezza e sviluppo sostenibile, coinvolgendo Ucraina, Moldova, Georgia, Turchia, Armenia e Azerbaigian per affrontare insieme le sfide attuali.

Roma, 29 maggio 2025 – Secondo l’esecutivo di Bruxelles, la nuova strategia rafforza la cooperazione con i Paesi del Mar Nero, includendo Ucraina, Repubblica di Moldavia, Georgia, Turchia, Armenia e Azerbaigian. L’iniziativa mira a rilanciare la cooperazione regionale su connettivitĂ , sicurezza e sviluppo sostenibile, rispondendo alle sfide poste dall’instabilitĂ geopolitica e dalla guerra in Ucraina. Bruxelles ha voluto precisare inoltre lo stretto coordinamento con la Turchia, partner strategico dell’ Ue, membro della Nato e da tempo Paese candidato all’ingresso nell’Unione, il cui processo però è in fase di stallo dal 2018. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Bruxelles propone un “polo per la sicurezza marittima” per il Mar Nero

