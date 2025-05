Brutto incidente in galleria | 5 feriti e strada chiusa traffico nel caos

Un grave incidente si è verificato giovedì 29 maggio nella galleria di Costa Volpino, sulla Strada Statale 42, causando cinque feriti e la chiusura temporanea della strada. Il pesante scontro tra due auto ha provocato il caos nel traffico e disagi per gli automobilisti.

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di giovedì 29 maggio, intorno alle 11, all'interno della galleria di Costa Volpino sulla Strada Statale 42. Due auto si sono scontrate per cause ancora da accertare: nell'impatto sono rimaste coinvolte cinque persone, tutte finite in. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Brutto incidente in galleria: 5 feriti e strada chiusa, traffico nel caos

A10, incidente in galleria all’altezza di Vallecrosia: tratto chiuso in entrambe le direzioni. Cinque feriti | Foto - Un grave incidente ha coinvolto sei veicoli, tra cui un camion e un camper, nella galleria dell'A10 all'altezza di Vallecrosia. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Brutto Incidente Galleria 5 Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Incidente sulla Tangenziale, nei pressi della galleria Masso della Signora: 5 veicoli coinvolti, un ferito; Incidente a Torrione Alto: camion sbanda e si ribalta; Incidente sulla Tangenziale nei pressi della galleria Masso della Signora | 5 veicoli coinvolti un ferito. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Incidente sulla Tangenziale, nei pressi della galleria Masso della Signora: 5 veicoli coinvolti, un ferito - Brutto incidente, stamattina, lungo la Tangenziale di Salerno (SS18), in direzione di Pontecagnano, nei pressi della galleria Masso della Signora. Per cause da accertare, 5 veicoli sono rimasti ... 🔗Secondo salernotoday.it

Incidente in galleria con un bus turistico, riaperta l'A5 - Dopo il brutto incidente di stamattina sull ... code che hanno coinvolto i mezzi bloccati dall'incidente avvenuto all'interno di una galleria. Coinvolto un autobus turistico con una cinquantina ... 🔗Si legge su rainews.it

Incidente stradale nella Galleria Laziale a Napoli, scontro tra 5 auto: 2 feriti e tunnel chiuso 2 ore - Si è verificato un tamponamento a catena nella Galleria, nel quale sono state coinvolte 5 auto, che sono rimaste danneggiate. Nello scontro sono rimaste ferite anche due persone. L'incidente è ... 🔗Da fanpage.it