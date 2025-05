Brucia la Bmw di un sottufficiale | danneggiati una seconda auto e il prospetto del palazzo

Un violento incendio alla periferia di Canicattì ha devastato una BMW 530 di un sottufficiale, danneggiando anche una Nissan Juke e il prospetto di un edificio. Intervenuti prontamente, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause di questo gesto doloso.

Una Bmw 530 completamente distrutta dalle fiamme, una Nissan Juke danneggiata su una fiancata e il prospetto della palazzina annerito da quello che è stato un violento incendio. È accaduto alla periferia di Canicattì dove sono accorsi i vigili del fuoco del locale distaccamento e i carabinieri. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Brucia la Bmw di un sottufficiale: danneggiati una seconda auto e il prospetto del palazzo

