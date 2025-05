brodettofest si accendono i fornelli la zuppa di pesce è uno spettacolo

Dal 30 maggio al 2 giugno, torna a Fano la 23ª edizione di Brodetto Fest, la celebrazione del tradizionale piatto di pesce. Questa manifestazione, organizzata da Confesercenti Pesaro e Urbino, offre incontri con chef stellati, spettacoli musicali e un’occasione unica per assaporare le delizie della cucina locale.

di Anna Marchetti Si parte con la 23esima edizione di Brodetto Fest, la manifestazione organizzata da Confesercenti Pesaro e Urbino da domani a lunedì 2 giugno al Lido di Fano: tra gli ospiti lo chef stellato Roberto Di Pinto, la chef e conduttrice televisiva Sonia Peronaci, l’imprenditore Oscar Farinetti ma anche cantanti come Raphael Gualazzi e Marina Rei. Il programma è stato presentato ieri mattina al ristorante Il Borgo del Faro dai vertici di Confesercenti, dal sindaco Luca Serfilippi e dall’assessore ai Grandi eventi Alberto Santorelli. Otto gli chef, in rappresentanza di altrettante regioni italiane, che quest’anno si sfideranno per il migliore brodetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it