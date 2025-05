Brio sull’Heysel | Un ricordo bruttissimo non auguro a nessuno di vivere una serata così Voglio precisare una cosa – VIDEO

Sergio Brio ricorda con dolore la terribile tragedia dell’Heysel, un episodio che nessuno dovrebbe mai rivivere. Durante l’evento “Verso Altrove”, l’ex difensore della Juventus ha condiviso il suo ricordo personale di quella tragica serata, sottolineando l’importanza di onorare le vittime con rispetto e memoria.

Brio sull’Heysel: «Ho un bruttissimo ricordo di quella serata». Il racconto dell’ex difensore della Juventus sulla tragedia – VIDEO. Sergio Brio, ex difensore della Juve, ha parlato a margine dell’ evento “Verso altrove”: in memoria delle vittime dell’Heysel è stata costruita un’opera vicino all’Allianz Stadium. Le dichiarazioni dell’ex bianconero. RICORDO – «Ho un ricordo bruttissimo, è stato un pre-partita difficile perché stavamo facendo il riscaldamento e questo riscaldamento si prolungava nel tempo e poi vedevamo arrivare durante questo riscaldamento dei nostri tifosi feriti, con le maglie strappate, i vestiti strappati, con i figli piangenti e quindi gli venivano in soccorso gli addetti dell’Uefa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Brio sull’Heysel: «Un ricordo bruttissimo, non auguro a nessuno di vivere una serata così. Voglio precisare una cosa» – VIDEO

