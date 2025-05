Brillano le classi di Chieti alla finale nazionale del Gormiti–The new era game a Jesi

Le classi di Chieti si sono distinte alla finale nazionale del Gormiti–The New Era Game a Jesi, emozionando con il loro spirito di squadra e sensibilità ambientale. Oltre 2.000 studenti da tutta Italia si sono sfidati in un’entusiasmante giornata di gioco e formazione presso il palazzetto “E. Triccoli”. Un’occasione unica per promuovere l’educazione ambientale attraverso il divertimento e la competizione.

