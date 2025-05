breve storia del ciclismo in vaticano

Scopri la breve e affascinante storia del ciclismo in Vaticano, un racconto che unisce passione sportiva e spiritualità. Dal significativo incontro del 1946 con Papa Pio XII ai giorni nostri, il Vaticano porta con sé un'anima unica che si riflette anche nelle pedalate dei ciclisti del Giro d'Italia lungo i suggestivi Giardini Vaticani.

AGI - C'è una storia vissuta con un'anima spirituale di popolo che accompagnerà gli atleti del Giro d'Italia - e tutto il mondo del ciclismo e dello sport - nelle pedalate lungo le strade dei Giardini vaticani. Il 26 giugno 1946 Papa Pio XII ha ricevuto in udienza, nel Cortile di San Damaso in Vaticano, i ciclisti partecipanti al Giro d'Italia. Prima della partenza della nona tappa Roma-Perugia (km 191). Quel Giro (edizione numero 29) lo ha vinto Gino Bartali e la tappa Aldo Baito (con Vito Ortelli in maglia rosa). Al termine dell'udienza i ciclisti - e tutta la "carovana" del Giro - sono usciti (in auto e in bici) dal Vaticano passando per l'Arco delle Campane e attraversando piazza San Pietro. 🔗 Leggi su Agi.it