Brescia | visita delle segrete del Castello le torri e i bastioni

Scopri i segreti nascosti del Castello di Brescia domenica 8 giugno, con visite guidate ai sotterranei, alle torri e ai bastioni. Due tour distinti ti permetteranno di esplorare zone normalmente chiuse al pubblico, svelando storie affascinanti, leggende e misteri di questa storica fortezza.

Domenica 8 giugno sarà possibile visitare grazie a due tour distinti ( liv 1 e liv 2 ) i sotterranei del Castello di Brescia, alla scoperta della sua storia, delle sue leggende e dei suoi misteri. Visite 1°livello nelle zone segrete del castello sotto le torri, aree normalmente chiuse al pubblico. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Brescia: visita delle segrete del Castello, le torri e i bastioni

