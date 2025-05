Brescia ufficiale la penalizzazione | ecco il comunicato della FIGC

La FIGC ha ufficializzato la penalizzazione di 8 punti al Brescia, con 4 punti da scontare questa stagione e altri 4 nella prossima, influenzando la corsa dei biancazzurri in Serie B. Scopri tutti i dettagli e le implicazioni di questa decisione per le Rondinelle e il campionato.

Brescia, ufficiale la penalizzazione nella Serie B: quanto punti sono stati tolti alle rondinelle? Il comunicato della FIGC Adesso è anche ufficiale. Sono ben 8 i punti di penalizzazione inflitti al Brescia (di cui 4 da scontare in questa stagione e 4 nella prossima). Un caso, questo, che ha coinvolto anche Sampdoria, Frosinone e Salernitana in . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Brescia, ufficiale la penalizzazione: ecco il comunicato della FIGC

Clamoroso in Serie B, Gazzetta - "Brescia penalizzato e retrocesso, Sampdoria ai playout!" Ufficiale il rinvio - La Lega Serie B ha annunciato il rinvio dei Play-Out per la stagione 2024/2025, originariamente programmati il 19 e 26 maggio. 🔗continua a leggere

Brescia retrocesso in Serie C, Sampdoria ai playout: è ufficiale. Ecco cosa sta succedendo - Il Tribunale federale nazionale ha sanzionato il Brescia con 4 punti di penalizzazione nella stagione corrente e altrettanti da scontare nella prima stagione utile a decorrere dal 2025/26 per la ... 🔗Segnala ilmessaggero.it

Brescia, 4 punti di penalità: è retrocessione. La Sampdoria ai playout - Decisione del Tribunale Federale Nazionale sulle irregolarità nei pagamenti dei contributi. Cellino farà ricorso ... 🔗corrieredellosport.it scrive

Brescia penalizzato di 4 punti e in serie C, Sampdoria e Salernitana ai playout: è ufficiale - Il Tribunale federale nazionale ha sanzionato il club per la violazione di natura amministrativa. Sei mesi di inibizione per il presidente Massimo Cellino ... 🔗Riporta corriere.it