Brescia retrocesso dopo la sentenza di penalizzazione furia Cellino | Già scritta mi hanno ammazzato

Il Brescia, dopo la sentenza di penalizzazione della FIGC, è stato retrocesso in Serie C, una decisione che ha scosso tifosi e addetti ai lavori. Cellino, protagonista della vicenda, si sente truffato e si prepara a fare i conti con questa ingiusta condanna, meditando un possibile addio alla società.

Cellino si dice truffato e condannato ingiustamente: medita l'addio. Il Brescia è retrocesso in Serie C dopo la sentenza di penalizzazione della FIGC. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Brescia retrocesso dopo la sentenza di penalizzazione, furia Cellino: "Già scritta, mi hanno ammazzato"

Clamoroso in Serie B, Gazzetta - "Brescia penalizzato e retrocesso, Sampdoria ai playout!" Ufficiale il rinvio - La Lega Serie B ha annunciato il rinvio dei Play-Out per la stagione 2024/2025, originariamente programmati il 19 e 26 maggio. 🔗continua a leggere

