Brescia penalizzato e retrocesso legale Salernitana | ‘Risultato positivo’ ma la B può essere stravolta

Il Brescia Calcio è stato penalizzato e retrocesso in Serie C a seguito di sanzioni dal Tribunale Federale Nazionale, con una penalizzazione totale di 8 punti in due stagioni. Nonostante un risultato positivo sul campo, il club di Cellino rischia di vedere il suo destino ancora rivoluzionato, evidenziando come le decisioni legali possano influenzare profondamente la classifica e il futuro del team.

Il Tribunale federale punisce il club di Cellino con 8 punti in due stagioni. Il Brescia Calcio retrocede ufficialmente in Serie C. Lo ha deciso il Tribunale Federale Nazionale, infliggendo quattro punti di penalizzazione da scontare nella stagione appena conclusa – facendo così scivolare il club al terz’ultimo posto – e altri quattro punti nella prossima stagione. Il motivo? Gravi illeciti amministrativi legati all’utilizzo di crediti d’imposta inesistenti. Una condanna pesante per il club di Massimo Cellino, inibito per sei mesi insieme al figlio Edoardo, consigliere delegato. I due sono accusati di aver cercato di coprire mancati versamenti Irpef e Inps attraverso crediti fiscali fittizi forniti dalla società Alfieri SPV Srl, poi rivelatisi non validi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Brescia penalizzato e retrocesso, legale Salernitana: ‘Risultato positivo’, ma la B può essere stravolta

Brescia, il giorno più lungo: udienza al Tribunale della Figc sul caso contributi, rischio serie C - Brescia vive il giorno più lungo: questa mattina, 22 maggio, si è aperta al Tribunale federale nazionale della FIGC l’udienza sul caso contributi e rischio Serie C. 🔗continua a leggere

