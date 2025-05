Brescia penalizzato e retrocede in Serie C Sampdoria ai playout | ma sono pronti i ricorsi

Il Brescia, penalizzato di 4 punti dal Tribunale Federale, retrocede in Serie C e scende in classifica, mentre la Sampdoria prepara i ricorsi per i playout. Il Frosinone si salva, e Salernitana-Sampdoria diventa il match decisivo per i playout. Scopri tutti i dettagli di questa vicenda sportiva complessa e le possibili soonazioni.

Il Tribunale Federale infligge 4 punti di penalizzazione al Brescia, che così scala in classifica, perde tre posizioni e retrocede in Serie C. Frosinone salvo. Salernitana-Sampdoria è il playout. Il presidente Cellino è pronto a una serie di ricorsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Brescia penalizzato e retrocede in Serie C, Sampdoria ai playout: ma sono pronti i ricorsi

Serie B, il Brescia è salvo: battuta la Reggiana 2-1. Gol e highlights - Il Brescia si salva all'ultima giornata! Con un emozionante 2-1 contro la Reggiana, la squadra di Rolando Maran ha superato una stagione difficile, caratterizzata da infortuni e cambi in panchina. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Brescia Penalizzato Retrocede Serie Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Terremoto in B! Brescia verso penalità e retrocessione, Frosinone salvo, playout Samp-Salernitana; Brescia in Serie C: cosa sta facendo la società, cosa succede adesso; Serie B: Brescia penalizzato e retrocesso, Salernitana ai playout contro Sampdoria; Brescia in Serie C: Ricorreremo in qualsiasi sede sportiva ed extrasportiva. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Brescia penalizzato e retrocede in Serie C, Sampdoria ai playout: ma sono pronti i ricorsi - Il Tribunale Federale infligge 4 punti di penalizzazione al Brescia, che così scala in classifica, perde tre posizioni e retrocede in Serie C ... 🔗Da fanpage.it

Serie B: Brescia penalizzato, retrocede in C e Samp a playout - Il Tribunale federale nazionale ha sanzionato il Brescia con 4 punti di penalizzazione nella stagione corrente e altrettanti da scontare nella prima stagione utile a decorrere dal 2025/26 per la viola ... 🔗msn.com scrive

Brescia calcio penalizzato, retrocede in serie C - Il Brescia calcio è stato penalizzato, e retrocede in serie C. Il Tribunale federale nazionale ha sanzionato il Brescia con 8 punti di penalizzazione, 4 da scontare nella corrente stagione sportiva e ... 🔗Scrive msn.com