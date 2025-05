Brescia in C e Samp allo spareggio con la Salernitana per restare in B

Brescia in C e Sampdoria si preparano allo spareggio con la Salernitana per la permanenza in Serie B, dopo la penalizzazione di 8 punti decisa dal Tribunale Federale Nazionale. Una sfida decisiva che potrebbe determinare il futuro delle squadre nei prossimi campionati, con deadline ormai vicina.

Roma, 29 maggio 2025 - Brescia in C e Sampdoria allo spareggio per restare in Serie B contro la Salernitana, è il verdetto del "Tribunale Federale Nazionale" che ha sanzionato le rondinelle con 8 punti di penalizzazione, 4 da scontare nella corrente stagione sportiva e altri 4 nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 20252026. Inoltre sei mesi di inibizione per il presidente del club Massimo Cellino e per il consigliere delegato della società Edoardo Cellino. Cambia così la classifica del campionato di Serie B con il Brescia che con i 4 punti di penalizzazione da scontare nella "corrente stagione sportiva", passa da quota 43 a 39, retrocedendo direttamente in Serie C (Cosenza e Cittadella le altre due a scendere di categoria), mentre i liguri passano dal terzultimo al quartultimo posto e potranno giocare lo spareggio salvezza contro la Salernitana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Brescia in C e Samp allo spareggio con la Salernitana per restare in B

Terremoto in serie B: il Brescia penalizzato e spedito in C, la Sampdoria verso il ripescaggio e lo spareggio - Un terremoto scuote la Serie B: irregolarità nei bilanci portano il Brescia a un probabile penalizzazione e alla retrocessione in C, mentre la Sampdoria si prepara allo spareggio o ripescaggio. 🔗continua a leggere

Cerca Video su questo argomento: Brescia C Samp Spareggio Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Terremoto in B! Brescia verso penalità e retrocessione, Frosinone salvo, playout Samp-Salernitana; Playout di Serie B tra polemiche e complottismo: Brescia in C per la salvare la Samp; Quando si giocano i playout di Serie B: si va verso Sampdoria-Salernitana nelle uniche date possibili; Sampdoria, playout in sospeso: tutto dipende dalla sentenza sul Brescia del 22 maggio. 🔗Cosa riportano altre fonti

Brescia in C e Samp allo spareggio con la Selernitana per restare in B - E’ il verdetto del Tribunale Federale Nazionale che ha sanzionato la società lombarda con 8 punti di penalizzazione, 4 da scontare in questo campionato e 4 nella prossima stagione. Sei mesi di inibizi ... 🔗Lo riporta sport.quotidiano.net

Serie B: -4 al Brescia che va in C, Sampdoria ripescata a playout - Quattro punti di penalizzazione al Brescia che retrocede dalla Serie B alla C. Così ha stabilito il Tribunale federale nazionale in merito ai presunti illeciti amministrativi del club di Massimo ... 🔗Da ansa.it

Penalizzazione per il Brescia, Salernitana ai playout contro la Sampdoria - Otto punti in meno in classifica inflitti ai lombardi dal tribunale federale, di cui quattro in questa stagione. Il club di Cellino retrocede in serie C, salvo il Frosinone ... 🔗Segnala rainews.it