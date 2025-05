Brescia Cellino | "Mi hanno ammazzato avrei preferito morire sotto una macchina" E cita la Samp che minaccia querele

Nella giornata in cui il Brescia è atteso davanti al Tribunale Nazionale Federale per una possibile penalizzazione di 4 punti, si moltiplicano le reazioni, tra cui quella drammatica di Cellino che ha dichiarato: "Mi hanno ammazzato, avrei preferito morire sotto una macchina". La Sampdoria, nel frattempo, minaccia querele per le polemiche scatenate.

Il Brescia rischia la C: in città scoppia la rabbia di tifosi e ultras. Cori e striscioni contro Cellino - Il Brescia rischia la retrocessione in Serie C, scatenando la rabbia di tifosi e ultras in città. Cori e striscioni contro Cellino evidenziano il disappunto per le irregolarità nei versamenti dei contributi e stipendi, dopo aver appena conquistato la salvezza in Serie B. 🔗continua a leggere

Cellino si difende: "Mi hanno ammazzato, ma il Brescia è nel giusto. Aiutano la Samp" - Oggi l'udienza al Tribunale Federale Nazionale: in arrivo il -4 che porta alla Serie C. Il presidente: "Siamo stati truffati tutti" ... 🔗Riporta gazzetta.it

Caso Brescia, Cellino: «Si dice che è stato fatto per dare una possibilità di salvezza alla Samp, che temo sia già fallita» - Caso Brescia, il presidente Massimo Cellino è intervenuto in merito allo scandalo che lo sta avvolgendo nell’ultimo periodo. Le dichiarazioni Oggi è il giorno del giudizio per il Brescia, sarà il Trib ... 🔗Scrive sampnews24.com

Brescia, Cellino: "Sentenza già scritta, che truffa, vogliono aiutare la Sampdoria" - Caos Serie B, oggi la sentenza del Tribunale Nazionale Federale sul Brescia. Cellino e il sospetto sulla Samp: Avrei preferito morire sotto una macchina. 🔗Secondo sport.virgilio.it