Brescia Cellino | Morirò infangato per una truffa non lo meritavo Campionato a 22 squadre? Ecco cosa risponderei

Massimo Cellino, presidente del Brescia, si è espresso duramente dopo la penalizzazione che ha coinvolto il club in Serie B, criticando le decisioni e le implicazioni di un campionato a 22 squadre. In un'intervista a Gazzetta dello Sport, Cellino ha commentato le conseguenze personali e sportive di questa situazione, sottolineando il suo disagio e l'ingiustizia percepita.

Le parole di Massimo Cellino, presidente del Brescia, dopo il caso scoppiato con la penalizzazione in classifica in Serie B Massimo Cellino ha parlato a Gazzetta dello Sport del caso scoppiato con la penalizzazione del Brescia in Serie B che potrebbe salvare la Sampdoria. SENSAZIONI – «Sto male, mi hanno ammazzato e morirò infangato, vituperato e stuprato. E perché? Perché sono stato truffato. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Brescia, Cellino: «Morirò infangato per una truffa, non lo meritavo. Campionato a 22 squadre? Ecco cosa risponderei»

Il Brescia rischia la C: in città scoppia la rabbia di tifosi e ultras. Cori e striscioni contro Cellino - Il Brescia rischia la retrocessione in Serie C, scatenando la rabbia di tifosi e ultras in città. Cori e striscioni contro Cellino evidenziano il disappunto per le irregolarità nei versamenti dei contributi e stipendi, dopo aver appena conquistato la salvezza in Serie B. 🔗continua a leggere