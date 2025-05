Brescia calcio penalizzato retrocede in serie C

Il Brescia Calcio subisce una penalizzazione di 8 punti, che lo porta alla retrocessione in Serie C, con ripercussioni sulla classifica e sul futuro del club. La decisione del Tribunale federale nazionale coinvolge anche l'inibizione di importanti dirigenti, aprendo un capitolo delicato per i biancazzurri. Scopriamo i dettagli di questa situazione che potrebbe cambiare il destino del Brescia.

Il Brescia calcio √® stato penalizzato, e retrocede in serie C. Il Tribunale federale nazionale ha sanzionato il Brescia con 8 punti di penalizzazione, 4 da scontare nella corrente stagione sportiva e altri 4 nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 20252026. Sei mesi di inibizione per il presidente del club Massimo Cellino e per il consigliere delegato della societ√† Edoardo Cellino. La retrocessione. Con i 4 punti di penalizzazione nella stagione attuale, in attesa di un eventuale ricorso, il Brescia retrocederebbe in Serie C mentre la Sampdoria andrebbe al playout contro la Salernitana. 🔗 Leggi su Lapresse.it ¬© Lapresse.it - Brescia calcio penalizzato, retrocede in serie C

